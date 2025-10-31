Суд признал продавшую жилье пенсионерку вменяемой, но покупатель денег не увидел

В первый раз в РФ суд посчитал вменяемой пенсионерку, которая продала жилье, «находясь под влиянием аферистов». Он потребовал от женщины вернуть средства приобретателям квартиры. При этом покупатели все равно остались без денег и жилья, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Хабаровске. Алена планировала приобрести двухкомнатную квартиру за 3 млн рублей. Девушка обстоятельно подошла к покупке жилья и процедуре сделки. Она думала, что подстраховалась и все проверила.

Алена подготовила нужные документы, познакомилась с пенсионеркой, которая продавала жилье, заказала юридическую проверку и организовала сделку через банк и МФЦ.

Но после завершения процедуры приобретения жилья и перечисления денег на счет пенсионерки та решила отыграть все назад. 65-летняя женщина начала утверждать, что из-за возраста не может адекватно оценивать собственные действия и якобы оказалась под влиянием аферистов. Она подала иск в суд о признании сделки недействительной.

Результаты экспертизы показали, что пенсионерка была здорова в психическом плане. В момент сделки она понимала, что делает. Выяснилось, что ее обманули, однако под психологическим влиянием женщина не была.

Суд шел 2,5 года. Он постановил вернуть жилье прежней хозяйке. Однако та должна перечислить Алене все деньги обратно. Однако 3 млн рублей у пенсионерки нет. Из-за этого покупательница осталась без квартиры, денег и с долгами по 3 потребкредитам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.