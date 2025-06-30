Суд обратил в доход РФ турецкую недвижимость экс-замглавы санатория Минобороны

Руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева заявила, что Петроградский районный суд города удовлетворил иск военной прокуратуры Черноморского флота и обратил в доход государства турецкую квартиру, земельный участок и парковочное место экс-заместителя начальника санатория Минобороны в Крыму Елены Шараповой.

«Петроградский районный суд иск рассмотрел и обратил в доход РФ квартиру, земельный участок и парковочное место в закрытом паркинге, находящиеся в провинции Анталья, Турция», — написала Лебедева в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что иск был подан в декабре прошлого года в отношении экс-замначальника Саакского военного клинического санатория им. Пирогова Минобороны РФ Елены Шараповой и ее сына Андрея Долгополова, который являлся сотрудником учреждения. Военная прокуратура усмотрела несоответствие расходов чиновницы с ее официальными доходами.

Согласно данным судебной пресс-службы Петербурга, общая стоимость имущества Шараповой, обращенного в доход России, составляет почти 18,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что доходы в размере 19,7 млрд рублей, полученные экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и бывшим депутатом Госдумы Вадимом Белоусовым от деятельности группы компаний «Макфа», были обращены в доход государства.