Стройготовность школы в округе Домодедово превысила 50%

На улице Макаренко мкр. Барыбино подмосковного Домодедова продолжается строительство школы на 550 учащихся. Монолитные работы на объекте уже завершены, строители проводят монтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На данный момент в строительстве школы задействованы 115 человек и 7 единиц техники. Строители проводят монтаж инженерных сетей, занимаются внутренней отделкой. Работы на объекте проходят по региональной госпрограмме за счет бюджета.

Проектная площадь здания — 10 772 кв. метров. На этой территории разместятся учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком полного цикла, а также медкабинет и административные помещения. Кроме того, школа будет адаптирована для обучения детей с ограниченными возможностями.

Открытие школы запланировано в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.