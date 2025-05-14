Стройготовность нового общежития МГИМО в Одинцове достигла 60%

В Одинцове продолжается строительство нового общежития для студентов кампуса МГИМО. На сегодняшний день готовность объекта превысила 60%. На площадке задействованы более 100 человек. Начались работы по устройству стежки пола первого этажа. Практически завершена чистовая отделка помещений и уложена плитка в ванных комнатах и санузлах. Также строители приступили к облицовке фасада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общежитие будет рассчитано на 159 человек. На первом этаже оборудуют кабинеты администрации и работников самого общежития, пост охраны, буфет на 22 места, кабинеты врачей, медицинский изолятор с отдельным входом, помещения для обслуживающего персонала, а также восемь жилых комнат для студентов. Остальные жилые комнаты будут располагаться со второго по четвертый этаж. Все они будут оборудованы кухнями-нишами и ванными комнатами.

На прилегающей территории проведут благоустройство с установкой малых архитектурных форм и озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.