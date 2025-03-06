Строительство пристройки на 550 мест к гимназии № 2 в Чехове начнется в конце года

Благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева и министерства образования Чехов вошел в госпрограмму Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время в гимназии № 2 при проектной мощности в 750 учеников, фактическая наполняемость составляет 1 338 детей. Учебный процесс организован в две смены.

Проектируемое здание пристройки планируется под организацию образовательного процесса для учащихся предпрофильных и профильных 7- 11 классов. В нем будут размещены 32 учебных кабинета площадью 77 кв. метров, из них 8 специализированных кабинетов с лаборантскими для профильных предметов (физики, химии, биологии, информатики). Там же расположится спортивный зал на 540 кв. м., актовый зал на 350 мест и обеденный зал на 650 мест с пищеблоком. Все коридоры, лестницы и тамбуры будут с зонами отдыха для детей с ОВЗ в рамках программы «Доступная среда».

Возведение пристройки будет проводиться на территории школьного стадиона в соответствии со всеми строительными нормами. Для уроков по физической культуры и внеурочной деятельности спортивной направленности будет задействован стадион «Гидросталь».

Реконструкция гимназии предусматривает приведение двух зданий к единому стилю. Она кардинально не затронет внутренние помещения. Поэтому перевода учеников на время строительства пристройки не планируется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.