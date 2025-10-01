Строительство Ледовой арены в Нижнем Новгороде завершено на 96%

Ледовая арена в Новгороде станет новой площадкой для хоккея и других мероприятий

Строительство Ледовой арены на Стрелке в Нижнем Новгороде вышло на финальную стадию — готовность объекта составляет 96%. О ходе работ сообщил депутат Госдумы Юрий Станкевич, сообщает pravda-nn.ru .

Ледовая арена на Стрелке в Нижнем Новгороде готова на 96%. Сейчас завершаются строительные и пусконаладочные работы, а благоустройство территории планируют завершить в течение 1–2 месяцев. Объект станет новой площадкой для хоккейного клуба «Торпедо» и других спортивных и культурных мероприятий.

Руководитель корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко сообщил, что к началу октября уже выкуплены все ложи и абонементы на сезон, хотя отделка лож еще продолжается. В арене установлены комфортабельные сиденья с подстаканниками, работает центральный медиакуб, а для посетителей будет доступен мобильный интернет и Wi-Fi. Из ресторанов, рассчитанных на 55 мест, откроется вид на игровое поле.

Депутат Госдумы Юрий Станкевич отметил, что арена производит впечатление даже на этапе завершения строительства.

«Самое главное, что созданы условия для зрителей, позволяющие максимально сблизиться с хоккейной площадкой. Эффект присутствия — ключевая идея, которую реализуют проектировщики и строители», — подчеркнул Станкевич.

Арена будет многофункциональной: здесь смогут проходить соревнования по хоккею, фигурному катанию, художественной гимнастике, следж-хоккею и керлингу. Для этого предусмотрены отдельные тренировочные зоны. Инфраструктура адаптирована для маломобильных граждан и семей с детьми, на территории появятся фудкорты, кафе, детская комната, торговые павильоны и сувенирные магазины.

Площадь здания составляет 70 тысяч квадратных метров. В комплексе разместятся основная хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей и малая ледовая арена на 200 мест. Официальный адрес объекта: улица Стрелка, 11.

