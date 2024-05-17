Строительная готовность Дома культуры в мкр Климовск Подольска составляет 20%

В рамках региональной госпрограммы в мкр Климовск подмосковного Подольска продолжается капитальный ремонт в Доме культуры имени 1 Мая. Строительная готовность здания — 20%, об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

«Сейчас на объекте более 60 рабочих и 3 единицы техники. Ведутся работы по усилению фундаментов, кладке перегородок на 1 и 2 этаже, внутренней отделке помещений, армированию пола и усилению оконных проемов», — уточняется в сообщении.

Объект культуры построен в 1938 году. Это одно из старейших учреждений культуры в городском округе.

В обновленный ДК поставят новую мебель и оборудование. В ходе работ также будет выполнено техническое переоснащение и благоустройство прилегающей территории.

Общая площадь здания составляет 4,3 тыс. кв. метров.

Завершить работы и открыть Дом культуры планируется до конца 2024 года.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.