Педагог из Ногинска более 10 лет обучает школьников основам безопасности

Борис Рыбалов, педагог-организатор основ безопасности и защиты Родины в центре образования № 4 Богородского округа, более 10 лет передает школьникам опыт военной службы. Его ученики ежегодно побеждают и занимают призовые места на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борис Иосифович Рыбалов преподает основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) в центре образования № 4 Богородского округа. Он служил в Вооруженных силах и окончил Военную академию радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко в Москве.

Более 10 лет педагог помогает ученикам осваивать предмет и разбираться в вопросах безопасности и защиты Родины. Под его руководством в школе работает военно-патриотический клуб. Ребята регулярно занимаются строевой подготовкой, осваивают навыки оказания первой помощи и изучают основы тактической грамотности.

Особое внимание Борис Рыбалов уделяет подготовке к олимпиадам. Ежегодно его воспитанники становятся победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЗР.

Ученики центра образования № 4 также показывают высокие результаты на соревнованиях по практическим дисциплинам и задумываются о служении Отечеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.