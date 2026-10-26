Кошка погибла: в Москве сервала за 1,5 млн рублей выбросили из окна элитного ЖК

В Москве африканский сервал стоимостью 1,5 млн рублей разбился насмерть в результате падения с восьмого этажа элитного жилого комплекса. Его выбросили, сообщает Telegram-канал Mash .

Тело погибшего хищника обнаружили под окнами многоэтажного здания около 13:00. При этом владелец питомца до настоящего времени не объявился. Спасти кошку не удалось.

Специалисты отмечают, что сервалы обитают в Африке. Цена за одного детеныша на рынке доходит до 1,5 млн рублей.

В России домашнее содержание сервалов официально запрещено законом с 1 сентября 2025 года наряду со львами, тиграми, леопардами, ягуарами, пумами, рысями и снежными барсами. За незаконное нахождение подобных диких зверей в квартирах владельцам грозит денежный штраф в размере до 3 тыс. рублей с обязательной конфискацией животного.

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