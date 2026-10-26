Ногинский приют для животных отметил 19-летие

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Ногинский муниципальный приют для животных 25 октября отпраздновал 19-летие. Гости привезли помощь для подопечных и познакомились с ними, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники и волонтеры с утра встречали гостей, проводили экскурсии по приюту, рассказывали истории его подопечных и выводили собак на прогулку. Посетители привезли корма, пеленки и ветошь. Друзья приюта передали тонну гречки.

Семьи гуляли между вольерами, знакомились с животными и присматривались к возможным будущим питомцам. За 19 лет работы приюта сотни животных получили шанс на новую жизнь.

Частью праздника стал фотопроект «Ты в моем сердце». На снимках представлены семьи со своими питомцами. Проект посвящен связи человека и собаки и главной цели приюта — помочь каждому подопечному найти дом.

Праздник завершился чаепитием и задуванием свечей на торте. Участники загадали общее желание — чтобы у каждого животного из приюта появились дом и любящий хозяин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.