В Мытищах модернизируют контейнерную площадку в поселке Дружба
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
Жители 1-й Парковой улицы поселка Дружба 23 октября обсудили состояние мусорной площадки с заместителем главы городского округа Мытищи Иваном Яськивом. По итогам встречи решили модернизировать площадку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Модернизацию контейнерной площадки в поселке Дружба планируют начать на этой неделе. Здесь оборудуют полноценный отсек для крупногабаритных отходов. Эта услуга входит в тариф и не потребует доплаты. Контейнер-«лодочку» уберут.
На встрече с жителями 1-й Парковой улицы 23 октября заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив рассказал о причинах скопления мусора.
«Сюда нередко привозят строительные и промышленные отходы с других территорий. Мы уже пробовали ставить дополнительные контейнеры для крупногабаритного и строительного мусора — это немного помогало, но проблему до конца не решало», — пояснил Иван Яськив.
Леспаркхоз продолжит регулярно убирать площадку и подбирать мусор. Наполнение контейнеров и общую ситуацию контролируют с помощью камер системы «Безопасный регион». После модернизации оценят, как изменилась обстановка.
Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.