Ветераны СВО посетили техцентр «ВОЛИН» в Одинцовском округе

Ветераны СВО 23 октября посетили автомобильный технический центр «ВОЛИН» в Больших Вяземах Одинцовского округа. Участники встречи договорились об организации профотбора для дальнейшего трудоустройства ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Экскурсия прошла в рамках мероприятий по промышленному туризму при поддержке администрации Одинцовского округа, депутатского корпуса партии «Единая Россия» и активистов «Молодой Гвардии Единой России». В организации и сопровождении гостей участвовал начальник территориального управления Голицынское Илья Киреев.

Ветераны познакомились с производственными возможностями техцентра «ВОЛИН», работой цехов и образовательной базой комплекса. По итогам встречи стороны договорились организовать профессиональный отбор ветеранов для дальнейшего трудоустройства.

«Подобные мероприятия не только знакомят ветеранов с современным производством изнутри, но и открывают реальные перспективы для профессиональной самореализации», — отметил ветеран СВО Алексей Кожушный.

Один из участников проявил интерес к совместному ремонту автомобилей на территории техцентра. Такая работа может помочь ветеранам вернуться к гражданской жизни и способствовать развитию кадрового потенциала округа.

По нацпроекту «Кадры» в кадровых центрах «Работа России» есть предложения для самых разных специалистов. Там помогут выбрать профессию, подготовиться к собеседованию и найти подходящую вакансию. Россиянам доступно бесплатное переобучение по востребованным специальностям, в том числе цифровым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.