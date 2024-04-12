Строители приступили к устройству фундамента ФОКа в Раменском округе

На улице Махова в Раменском округе начали строительство фундамента будущего спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства Подмосковья.

Этот новый спортивный объект создается в рамках национального проекта «Демография».

На стройплощадке работают 25 рабочих и используется 5 единиц техники. Строители занимаются созданием котлована под здание и установкой наружных инженерных сетей. Площадь двухэтажного здания превысит 3,8 тыс. кв. метров.

Планировка объекта определяется его функциональным назначением и включает в себя входные группы, помещения для охраны, спортивные залы, бассейн и вспомогательные помещения, медицинский блок, комнаты для тренеров и судей, конференц-зал, кафе.

На территории спортивно-оздоровительного комплекса будет обустроена парковка для автомобилей, зоны отдыха, а также будет проведена комплексная зеленая зона.

Планируется завершить строительство нового ФОКа к декабрю 2024 года.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодежный». Он пообщался с тренерами и жителями, которые здесь занимаются.



«Хочу сказать слова благодарности тренерам за то, что вы здесь преподаете, пропагандируете спорт. Все это очень важно для наших городов. Спортивную инфраструктуру мы стараемся развивать, будем продолжать эту работу», — заявил Воробьев.