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сегодня в 17:34

Строители приступили к отделочным работам в новой школе мкр 10А в Реутове

Глава Реутова Филипп Науменко вместе с депутатом Мособлдумы Тарасом Ефимовым проверил ход строительства школы в микрорайоне 10А округа Реутов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас здесь прокладывают внутренние инженерные коммуникации, штукатурят стены, завершают отделку фасада. Ежедневно на объекте работают около 150 строителей.

Филипп Науменко сообщил, что подрядчик увеличит количество рабочих.

«Уверен, что сдадим новую школу в срок. Ввести образовательное учреждение в эксплуатацию планируем в декабре 2024 года», — добавил Науменко.

Школа станет флагманом образовательной системы Реутова. Обучение в ней будет проходить, в том числе, по профильному ИТ-направлению.

В здании предусмотрено размещение современных компьютерных классов, отдельной территории для занятий по робототехнике, мультимедийного пространства, читального зала, библиотечно-информационного центра с ИТ-зоной, многофункциональных спортивных залов, столовой, игровой инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.