Строители Подмосковья завершили капремонт многоквартирного дома в ДНР

В поселке Каменск Республики ДНР завершились работы по капитальному ремонту одного из многоквартирных домов. Жители двухэтажки теперь могут по-настоящему отметить новоселье в своих обновленных домах. Преобразилось не только здание, но и пространство вокруг него, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Подрядчикам удалось не просто «освежить» здание, а провести его полное технологическое обновление. Началось все с самого главного — надежности. Была отремонтирована кровля, чтобы защитить дом от непогоды, и приведен в порядок фасад, вернувший дому опрятный и современный вид.

Была выполнена комплексная реконструкция инженерных систем здания, включающая полную замену систем холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Это гарантирует жителям долговечность и бесперебойность работы всех коммуникаций на годы вперед. Еще одним значимым изменением стала установка новых современных оконных блоков в местах общего пользования, что добавило света и уюта.

Проведена тщательная внутренняя отделка общедомовых помещений — подъезды стали светлыми и чистыми. Завершающим штрихом стало благоустройство придомовой территории, где теперь приятно проводить время.

На каждом этапе работ велся строгий технический надзор. Подмосковные специалисты контролировали соответствие проектной документации и стандартам качества, своевременно внося необходимые корректировки. Такой подход обеспечил не только скорость, но и высочайшее качество выполнения всех задач, от выбора материалов до финишных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.