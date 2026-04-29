Строители Подмосковья завершают ремонт дома в Мариуполе

В Ильичевском районе Мариуполя завершается восстановление многоквартирного дома, пострадавшего в ходе боевых действий. Специалисты выполняют комплекс строительных и отделочных работ, объект сопровождают эксперты стройконтроля, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Подрядная организация завершает восстановление несущих и ограждающих конструкций здания, ремонтирует кровлю и фасад. В доме устанавливают пластиковые окна, проводят отделку подъездов и благоустраивают придомовую территорию. Ранее специалисты полностью заменили системы водоснабжения и водоотведения.

Каждый этап работ контролируют эксперты стройконтроля. Они проверяют соответствие выполненных мероприятий проектно-сметной документации и действующим строительным нормам.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

На объекте задействованы 15 квалифицированных специалистов, которые выполняют ключевые этапы ремонта.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.