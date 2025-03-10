Строители начали утеплять фасад корпуса Демиховского лицея в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевском округе продолжается капитальный ремонт второго корпуса Демиховского лицея. Строители утепляют фасад, устанавливают окна, приступают к внутренним отделочным работам. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Начинаю новую рабочую неделю с контроля за стройплощадками. Сделать современным, при этом сохранить архитектурный стиль. Такая задача стоит перед рабочими при капитальном ремонте «младшего» здания Демиховского лицея», — отметил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

Общая площадь здания составляет более 1 400 кв. метров. В рамках проекта ремонта проводятся кровельные и фасадные работы, замена систем отопления, вентиляции и канализации, а также внутренняя отделка. Архитектурное оформление здания будет перекликаться с Демиховским Домом культуры.

Помимо ремонта самого здания, планируется благоустройство прилегающей территории, закупка новой мебели и современного оборудования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.