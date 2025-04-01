Строители на четверть завершили ремонт терапевтического корпуса больницы Луховиц

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Подрядчик завершил работы по инженерным и слаботочным системам, установил кислородную станцию. В настоящее время на объекте работают 56 человек, они активно занимаются оборудованием потолочных светильников, выключателей и розеток, затем проведут работы по установке дверей и укладке линолеума», — уточняется в сообщении.

В рамках капитального ремонта также обновят входную группу и инженерные сети, благоустроят территорию. Проект реализуется в два этапа. Это позволяет не закрывать корпус и продолжать прием пациентов.

Работы планируется завершить в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.