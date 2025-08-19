Стало известно, какие квартиры нужны россиянам для ощущения счастья

Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Level Group, 29% семейных пар в России делят жилплощадь с родителями. Исследование также выявило интересные предпочтения россиян относительно общей жилплощади, которая им нужна, чтобы чувствовать себя счастливыми. 79% респондентов старшего поколения хотели бы жить с внуками в квартирах от 60 квадратных метров, а для зумеров этот вопрос менее принципиальный. Исследование есть в распоряжении РИАМО.

Большинство опрошенных бабушек и дедушек (79%) считают, что для счастливой совместной жизни с детьми и внуками необходима квартира площадью более 60 квадратных метров. Они предпочитают просторные трехкомнатные и более крупные квартиры, не желая жить в стесненных условиях. Лишь 15% представителей старшего поколения готовы довольствоваться жильем площадью от 40 до 57 квадратных метров при совместном проживании с молодыми семьями.

19% молодых родителей считают, что для счастливой семейной жизни достаточно двухкомнатной квартиры площадью до 60 квадратных метров. Однако если говорить о желаниях, то картина меняется: половина опрошенных (52%) мечтает о более просторном жилье. При наличии финансовых возможностей они предпочли бы квартиру площадью от 76 до 90 квадратных метров, что обычно соответствует трех- или четырехкомнатному жилью.

«Согласно нашим данным, в 2025 году основными покупателями квартир стали миллениалы — они оформили 68% всех сделок. На втором месте поколение X (20%), а замыкают тройку зумеры (7%). Логично, что доля сделок, заключаемых миллениалами, растет уже почти десять лет подряд, в то время как поколение X и бумеры постепенно уступают им место на рынке. Эти изменения отражают демографический сдвиг: молодые семьи активно решают жилищный вопрос, в том числе благодаря льготным ипотечным программам и гибким форматам планировок», — отметили в пресс-службе компании.

Мнение зумеров: не в квадратных метрах счастье

Треть представителей поколения Z живет с родителями, при этом их взгляды на размер необходимой площади для совместной жизни различаются. Опрос показал, что 38% молодых людей считают идеальной для совместного проживания с родителями квартиру площадью от 76 до 90 квадратных метров, предполагая, что такое пространство необходимо для счастливой семейной жизни.

Четверть респондентов предпочитает жилье средней площади — от 58 до 75 квадратных метров, желая иметь достаточно личного пространства. При этом 18% молодых людей довольствуются более скромными условиями, считая комфортным совместное проживание в квартирах от 40 до 57 квадратных метров.

Кроме 30% зумеров, живущих с родителями, 33% снимают жилье самостоятельно или с друзьями, а 26% проживают в общежитиях. Большинство молодых людей (91%) намерены приобрести собственное жилье, причем две трети из них (64%) планируют сделать это в возрасте 25-30 лет.

По данным опроса, молодежь стремится к покупке просторного жилья — наиболее популярным вариантом является двухкомнатная квартира площадью 40-80 квадратных метров.

Пространство на свежем воздухе: что объединяет поколения

Интересно, что каждый третий опрошенный среди разных возрастных групп (35%) хотел бы иметь квартиру с террасой или собственной придомовой территорией. Это то, что объединяет представителей всех поколений.

«Сегодня девелоперы готовы предложить покупателям не просто квадратные метры, но и оригинальную планировку домашнего пространства. Квартира с террасой — отличная альтернатива загородному дому в черте города. Таким образом, жильцы получают приватное пространство на свежем воздухе для всех возрастов: на террасе старшее поколение может уединенно отдохнуть вечерами, а внуки — обустроить стильную чилл-зону для встреч с друзьями», — комментирует пресс-служба компании.

