Средняя стоимость аренды жилья в Москве побила рекорд

В августе аренда жилой недвижимости в Москве подорожала на 13% и достигла рекордных 115 тыс. рублей, сообщает «Российская газета» .

Согласно данным госкомпании «ДОМ.РФ», предыдущий рекорд был установлен в августе прошлого года, когда средняя стоимость составила 114 тыс. рублей. После этого наблюдалось снижение цен. К примеру, в июне 2025 года средняя стоимость снизилась до 93 тыс. рублей в месяц.

В Санкт-Петербурге в последнем летнем месяце стоимость аренды квартир в среднем выросла до 60 тыс. рублей в месяц. При этом в августе прошлого года аренда жилья в Северной столице обходилась в 57 тысяч рублей.

Эксперты утверждают, что проблему высокой арендной платы можно решить только при значительном снижении ключевой процентной ставки.

Ранее стало известно, что застройщики в мегаполисах снижают цены на неликвидное жилье. При этом такие скидки обычно не распространяются на покупателей со льготными ипотечными программами.