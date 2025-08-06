Фото - © ЖК Старт, г. о. Жуковский/Главгосстройнадзор МО

сегодня в 09:37

Сразу 2 долгостроя в Подмосковье готовят к вводу в эксплуатацию

Завершено строительство проблемного жилого комплекса «Старт» в округе Жуковский и многоквартирного дома в Радужном поселке Коломны. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

После финальной проверки объектов Главгосстройнадзором Московской области выданы заключения о соответствии зданий требованиям проектной документации, скоро их введут в эксплуатацию.

Строительство «Старта» велось с 2023 года в рамках 106 муниципальных контрактов и 50 договоров долевого участия. Однако работы остановились из-за отсутствия финансирования. При взаимодействии Главгосстройнадзора Московской области и кредитной организации застройщику удалось возобновить строительство и завершить объект.

Также временно «замороженным» оказался проект, в рамках которого жилищно-строительный кооператив «Монолит» должен был возвести девятиэтажный дом, рассчитанный на 231 квартиру.

Ожидается, что ключи дольщикам ЖК «Старт» начнут выдавать уже в августе 2025 года. А дом от ЖСК «Монолит» планируют заселить до конца октября 2025 года, — ключи от новых квартир получат более 160 пайщиков.

До момента завершения передачи ключей объекты находятся на строгом контроле Главгосстройнадзора Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.