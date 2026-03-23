Спрос на загородные дома в России вырос на 30%

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о росте интереса к жизни на селе. С 2024 года спрос на загородную недвижимость увеличился на 30 процентов, сообщает «Вечерняя Москва» .

Михаил Мишустин отметил, что все больше россиян рассматривают переезд за город и государству важно создавать условия для жизни в сельских территориях.

Риелтор Юлия Юсова рассказала, что покупатели чаще выбирают готовые дома с коммуникациями и участком. «Для многих это осознанный выбор в пользу тишины и спокойного ритма жизни», — пояснила эксперт. По ее словам, востребованы Новорижское, Каширское, Варшавское, Симферопольское, Калужское, Дмитровское, Киевское и Минское направления.

Гендиректор риелторской компании Юрий Паршиков сообщил, что с начала 2024 года спрос вырос на 30 процентов, а по сравнению с прошлым годом — на 40. Популярны энергоэффективные и одноэтажные дома. Дом площадью 200–250 квадратных метров в 100 километрах от МКАД стоит 6–6,5 миллиона рублей, 100 «квадратов» в пределах 50 километров — от 10 миллионов.

Эксперты предупреждают о минусах: тратах на содержание, времени в дороге и удаленности от медицины.

«Если скорая едет 40–60 минут, шансы на благополучный исход резко падают», — отметил терапевт Богдан Лисевич.

Врач также рекомендовал проверять качество отделочных материалов, уровень радона и анализ воды. При этом за городом ниже концентрация вредных веществ и меньше шумовая нагрузка, что положительно влияет на здоровье.

