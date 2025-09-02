Специалисты БТИ Подмосковья провели более 120 встреч за лето

За летний период проведено более 120 выездных мероприятий как в муниципальных (Дмитровский, Истра, Можайский, Раменский, Чехов), так и городских (Балашиха, Богородский, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Кашира, Королев, Котельники, Красногорск, Ленинский, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Подольск, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Химки) округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Диалог с гражданами очень важен и для нас, и для владельцев недвижимости в СНТ, ДНТ и ГСК. Поэтому выездные мероприятия в садоводческих и дачных некоммерческих товариществах и гаражно-строительных кооперативах — это важное направление нашей работы. На таких мероприятиях у специалистов есть возможность разъяснять нормы законодательства, оперативно реагировать на запросы граждан, ориентировать, куда и с какими документами обращаться для решения конкретных вопросов», — рассказала генеральный директор ГБУ «БТИ Московской области» Нелли Алексеева.

Участие во встречах приняли почти 2 500 человек. Среди них — председатели ГСК, СНТ и ДНТ, члены правлений и собственники участков, гаражей и строений.

Специалисты дали разъяснения о «дачной» и «гаражной» амнистиях, порядке оформления новых построек, проведении работ по уточнению границ земельных участков. Многие вопросы были решены на месте, на остальные граждане получили понятные инструкции по дальнейшим действиям и смогли оформить заявки на оказание услуг БТИ Московской области.

Информация о предстоящих выездных консультациях БТИ Московской области в СНТ и ГСК каждый четверг публикуется на официальном сайте ГБУ «БТИ Московской области» и в социальных сетях учреждения.

Если Вы хотите пригласить представителей БТИ Московской области в СНТ или ГСК, то председатель вашего кооператива может оставить заявку в одном из филиалов учреждения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.