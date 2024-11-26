София Ротару переписала квартиру в Москве на сына из-за отсутствия покупателей

Певица София Ротару переписала свою квартиру в Москве за 65 млн рублей на сына. Жилье выставлено на продажу, но никто его не покупал, когда узнавал имя владелицы, сообщает Mash .

Исполнительница владеет 121-метровой жилплощадью на Зоологической улице. Когда-то эту квартиру Ротару подарил экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Сейчас в ней никто не живет, так как певица переехала в Италию. Всю недвижимость в Москве Ротару распродает.

Трехкомнатная квартира находится на третьем этаже 15-этажного дома. В нем есть два лифта и подземная парковка. Ротару переоформила жилье на 54-летнего сына. Недвижимость никто не покупал, когда узнавал имя владелицы. Певица считает, что сын сможет продать квартиру, не привлекая ненужного внимания.

Ротару переехала в Италию в 2021 году. Она также продала свою квартиру в Крыму. Кроме того, певица попыталась продать отель за 2,5 млрд рублей. Замок никто не захотел покупать, тогда его решили национализировать. Этот вопрос сейчас решается.

Ранее был задержан еще один подозреваемый в участии в афере с квартирой Ларисы Долиной. Она перевела на его карточку 10 млн рублей по указанию мошенников.