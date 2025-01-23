София Ротару не смогла продать квартиру в Москве

Певица Ротару сняла с продажи квартиру в Москве за 65 млн рублей

Исполнительница хита «Белый танец» София Ротару так и не смогла продать элитную квартиру в Москве за 65 млн рублей, расположенную на Зоологической улице, и сняла ее с продажи. Оказалось, что спрос на квартиру знаменитости отсутствовал, пишет kp.ru .

Ротару не покупала сама ту квартиру, которую пыталась продать. Эту недвижимость в прошлом ей подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Первоначальный ценник был равен 70 млн рублей, но спустя время певица опустила его до 65 млн рублей, но и это не помогло реализовать жилье.

«Очень высокая цена. За такие деньги можно спокойно купить новую квартиру в центре», — рассказала знакомая артистки.

В итоге Ротару сняла с продажи квартиру в Москве и наняла женщину, которая будет присматривать за жильем. В ее задачи будет входить уборка недвижимости два раза в месяц.

В ноябре 2024 года стало известно, что Ротару переписала московскую квартиру на сына Руслана Евдокименко. На такой шаг она пошла из-за отсутствия спроса у покупателей.