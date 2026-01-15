Школу на 600 мест построили в столичном районе Богородское

В столичном районе Богородское появилась школа на 600 мест. Она возведена по Адресной инвестиционной программе, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Школа находится в Тюменском проезде. Она органично вписана в существующий микрорайон. Образовательное учреждение расположено рядом с жилыми домами, в том числе построенными по программе реновации. С ее открытием уровень комфорта для живущих здесь семей значительно повысился.

В школе предусмотрены отдельные входы и блоки для младшеклассников и учеников средних и старших классов. Здесь есть универсальные и специализированные кабинеты, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы и медиатека.

Дети будут учиться в современном образовательном пространстве. Также в школе есть спортивный зал и медицинский блок.

Собянин отметил, что в мегаполисе развивают социальную инфраструктуру. Сейчас в Восточном округе строят 14 социальных объектов, из них 10 — образовательные, почти на 3 тысячи школьных и дошкольных мест.

Ранее стало известно, что Москва в 2025 году возвела и реконструировала 19 школ и детсадов в рамках Адресной инвестиционной программы. Все учреждения укомплектованы новейшим оборудованием, что гарантирует высокий уровень образовательного процесса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.