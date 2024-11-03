Сертификат на служебное жилье вручили молодоженам в Раменском

Эта свадьба должна была состояться еще в сентябре, но удар БПЛА по многоквартирному дому на улице Высоковольтной, где молодые учителя снимали жилье, нарушил планы. Николай серьезно пострадал от взрывной волны и был экстренно доставлен на вертолете в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В течение нескольких дней за его жизнь боролись врачи.

В подарок от администрации Раменского городского округа вручили молодоженам сертификат на служебное жилье — двухкомнатную квартиру. Сейчас в ней завершается ремонт, и до Нового года супруги смогут отметить новоселье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.