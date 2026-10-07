Семья в Мытищах переедет из аварийного дома в новую квартиру

Семья Анастасии Руновой в Мытищах получила документы на новую квартиру взамен аварийного жилья в августе 2026 года. Родные выбрали готовое жилье вместо денежной выплаты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Семья Анастасии Руновой жила в старом доме в Мытищах с 1998 года. Вокруг появлялись высотки, а дом ветшал: коммуникации не выдерживали нагрузки, каждую зиму возникали серьезные проблемы с отоплением.

По словам Анастасии, городская комиссия осмотрела дом предположительно в 2023–2024 годах. Затем семья получила письмо о признании дома аварийным и включении в программу реновации. Расселение назначили на 2026 год и провели в срок. Оформление документов прошло без особых сложностей. В августе родные получили документы на квартиру и отправились ее смотреть.

«Все устроило максимально. Дом расположен близко к станции и нравится, что он в черте города. Квартира устроила по метражу и по качеству ремонта. Сам дом тоже хорошего качества», — отметила Анастасия Рунова.

Новая квартира светлая и просторная, окна выходят в тихий двор. По словам Анастасии, потребуется лишь косметический ремонт. Здесь будет жить ее мама, к которой вскоре приедут внуки.

Проект реализовали совместно администрация округа, правительство Московской области и министерство жилищной политики региона. С 2021 года новое жилье в Подмосковье получили более 30 тыс. человек. Параллельно муниципалитеты по собственной инициативе реализуют 23 проекта расселения, один из них — в Мытищах.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.