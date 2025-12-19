Семья из Павловского Посада получила новую квартиру после пожара в аварийном доме

Семья Морозовых из Павлово-Посадского округа получила однокомнатную квартиру по программе переселения из аварийного жилья после пожара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов вручил ключи от новой квартиры семье Морозовых — Нине Николаевне и Константину Николаевичу. Жилье предоставили взамен утраченного в результате пожара помещения, которое ранее признали аварийным.

Пожар произошел несколько лет назад по вине соседей, когда дом уже готовили к расселению. После этого семья ожидала оформления документов и предоставления нового жилья.

Морозовым выделили однокомнатную квартиру на вторичном рынке с ремонтом и всеми необходимыми коммуникациями. Семья сможет сразу переехать.

Денис Семенов отметил, что переселение граждан из аварийного фонда — одно из приоритетных направлений работы, обозначенных президентом Владимиром Путиным и губернатором Андреем Воробьевым. Он пожелал Морозовым уюта и спокойствия в новом доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.