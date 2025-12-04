Эксперт Глазкова: при сдаче жилья собственник не может жить в своей квартире

Попытка хозяина вернуться в сданное жилье считается нарушением неприкосновенности жилища и может закончиться расторжением договора, возвратом денег и иском в суд, сообщила РИАМО адвокат по семейным делам и жилищным спорам, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

«Право собственности не является абсолютным. Сдача аренды жилья является ярким примером временного ограничения прав собственника на квартиру. В период действия договора аренды права владения и пользования жилого помещения переходят к арендатору. Это значит, что собственник жилья не может жить в своей квартире при действующем договоре аренды, если квартира сдана им полностью, а не какая-либо отдельная комната», — сказала Глазкова.

Она пояснила, что это прямое нарушение конституционных прав арендатора: неприкосновенность жилища и неприкосновенность частной жизни, а также основных прав арендатора, прописанных в договоре: пользоваться жильем в соответствии с его назначением и условиями договора.

«У собственника жилого помещения (арендодателя) остается только право распоряжения этой квартирой при соблюдении иных прав арендатора, указанных в договоре. В таком случае арендатору нужно написать и отправить арендодателю претензию, с требованием устранить недостатки, которые не дают использовать жилое помещение по назначению, требовать незамедлительно освободить квартиру», — отметила эксперт.

Как разъяснила Глазкова, собственнику в таком случае грозит, что с ним расторгнут договор аренды и он потеряет денежные средства, на которые рассчитывал при заключении договора. Нужно будет вернуть залог, арендную плату и с него взыщут убытки арендатора и моральный вред.

«В случае продолжения нарушения прав собственником арендатор вправе обратиться в суд с требованием признания договора аренды расторгнутым, возврата залога и арендных платежей, взыскании неустойки за нарушение арендодателем обязательств, предусмотренных договором, компенсации морального вреда, возникших убытков арендатора в связи с грубым нарушением его прав. Съехать или нет — выбор всегда за арендатором. Все зависит, как собственник отреагирует на претензию», — отметила специалист.

Некоторые собственники думают, что их права владения, пользования и распоряжения жилым помещением, даже при аренде жилья, абсолютны, и возможно, после грамотного разъяснения нарушение прав арендодателем прекратится, резюмировала адвокат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.