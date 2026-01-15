«Самолет» в 2026 году переселит в комфортные условия более 850 семей

Группа «Самолет» является оператором региональных программ переселения из ветхого и аварийного жилья в комфортные условия. Компания работает в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. В 2026 году планируется переселить в достойное жилье 868 семей, сообщает пресс-служба группы.

С начала участия в программе в указанных регионах переселили в комфортные условия более 4,5 тыс. человек. «Самолет» работает по единому стандарту, с каждым жителем ветхих домов проводится индивидуальная работа.

Сам процесс предполагает несколько стадий. Первая — это общие и индивидуальные переговоры с собственниками и нанимателями. Специалисты учитывают пожелания людей и предлагают либо компенсацию, либо новое жилье. Стоимость оценивают исходя из средней рыночной цены в районе.

Результаты по регионам

С 2022 года «Самолет» участвует в программе комплексного развития территории Московской области. В новое жилье переехали 19 семей, в прошлом году расселили 100 семей, а общая площадь расселенного жилья составила 4,5 тыс. кв. метров. В этом году девелопер планирует расселить 455 семей.

В Петербурге девелопер участвует в программе «Развитие застроенных территорий» с 2010 года. За это время жилищные условия улучшили более 1000 семей. В прошлом году получено согласие на расселение 307 семей. Сейчас квартиры оформляют в собственность города и передают людям. В этом году в Северной столице жилищные условия улучшат примерно для 400 семей.

В Нижнем Новгороде «Самолет» работает по программе комплексного развития территорий с 2023 года. В новые квартиры переехали более 130 семей. Первый этап программы завершили в 2025 году, расселив оставшиеся 18 семей. Горожане получили 730,7 кв. метров нового жилья вместо 643,7 кв. метров старого. На его месте началось строительство проекта «Весна в Заречье» на улице Самочкина. В его рамках улучшат условия жизни для 13 семей. Расселение проведут по региональной адресной программе. Затраты компенсирует компания.

В Екатеринбурге «Самолет» работает также с 2023 года. Встречи и переговоры начали проходить в 2024 году. За два года в новые квартиры переехали 168 семей. На сегодня расселение завершено, началось строительство двух проектов на месте старых и ветхих домов.

