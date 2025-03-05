С косяками от застройщика: как решают проблемы жителей нового дома в Можайске

Подрядчик устранит все дефекты в новостройке Можайска в случае их выявления

Жителям Можайского городского округа переезд из аварийного жилья в новый дом не принес ожидаемой радости: люди регулярно жалуются на качество постройки здания. О том, как этот вопрос решается, рассказали РИАМО в местной администрации.

Жители дома № 10 на улице Полосухина в Можайске были переселены туда из ветхого аварийного жилья. Новостройка была возведена за счет бюджета муниципалитета. Но радость от переезда была недолгой.

Районные СМИ и новостные сообщества в социальных сетях начали писать, что жильцы новостройки регулярно жалуются на дефекты здания. Наиболее частые из них: трещины на фасаде дома, проблемы с системами водоснабжения.

«При выявлении каких-либо дефектов их устранение происходит в короткие сроки. Незамедлительно составляются акты осмотра с присутствием заказчика, застройщика и УК. Выявленные недостатки устраняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств», — пояснили в администрации Можайского округа.

Там добавили, что для оперативного решения проблем в одном из популярных мессенджеров создан общедомовой чат. Кроме того, на регулярной основе проводятся очные встречи с жителями дома, последняя состоялась 4 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что вся стройка многоквартирных домов в Подмосковье сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.