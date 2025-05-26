С июня возобновляют выдачу сертификатов для переселения из аварийного жилья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев высоко оценил практику применения жилищных сертификатов. Для переезда из аварийного жилищного фонда в 2024 году сертификатом воспользовались более 2,2 тыс. человек, было расселено 42 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Всего в Подмосковье 53,5 тыс. многоквартирных домов, где проживают более 7,4 млн человек. Площадь ветхого и аварийного жилья составляет 10% от всего жилого фонда — более 16 тыс. домов, свыше 930 тыс. человек.

Заявление на получение сертификата можно подать уже 1 июня 2025 года.

«Выдача сертификата — это всего 6 шагов. Переселенец подает заявление в администрацию своего округа. Администрация заказывает выписку из ЕГРП, чтобы проверить наличие другого жилья на момент признания дома аварийным, а также проверяет дату сделки (на это уходит 5 дней). Далее администрация проводит оценку квартиры, чтобы понять, какая будет выкупная стоимость этой квартиры, после чего определяется стоимость сертификата и озвучивается переселенцу (7 дней). На эту сумму он сам подбирает себе квартиру в новостройке, приходит в администрацию и мы оплачиваем жилье (5 дней). Последний этап — оформление прав на новую квартиру и подписание с нами договора мены, чтобы государству перешло его аварийное жилье (7 дней). Таким образом, в течение всего 1 месяца жители аварийных домов могут переехать в современное и комфортное жилье, не дожидаясь строительства дома», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Подробнее о программе переселения и сроках ее реализации читайте в карточках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.