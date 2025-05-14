Рынок ипотеки в Тюменской области обрушился почти в 2 раза

По итогам I квартала текущего года банки в Тюменской области выдали на 46% меньше заемных средств на покупку жилья, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК .

«Спрос снизился из-за высоких ставок, ужесточения требований к заемщикам и условий по льготным ипотечным госпрограммам», — заявили в пресс-службе отделения Банка России по региону.

Тенденция к снижению количества выдаваемых кредитов наблюдается уже несколько лет. В I квартале 2023 года жители Тюмени оформили 6,3 тыс. займов на общую сумму 21 млрд рублей. В аналогичном периоде прошлого года было выдано 5,5 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 18 млрд рублей. В начале 2025 года тюменцы заняли на покупку жилой недвижимости менее 10 млрд рублей.

При этом в сложившейся ситуации средние цены на квартиры в новостройках продолжают расти. Как отметила сертифицированный аналитик рынка недвижимости Российской гильдии риелторов Светлана Молодкина, в марте стоимость жилья на первичном рынке недвижимости за год увеличилась на 3,3%, достигнув 146,9 тыс. рублей за 1 кв. м. При этом объем продаж квартир сократился на 17,8%.

Ранее стало известно, что российские застройщики стали предоставлять скидки на жилье до 35%. Стоимость 1 кв. м в новостройках продолжает расти.