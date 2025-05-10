Российские застройщики стали предоставлять скидки на жилье до 35%

В российских новостройках стоимость 1 кв. м официально продолжают расти, но девелоперы дают покупателям скидки до 35% и выводят новые дома по ценам ниже рынка, сообщает ТАСС .

Глава департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева прогнозирует стагнацию цен на рынке. Она также не исключает возможность уменьшения цен на новостройки в столице и Новой Москве. Такое может произойти, если не предпринять допмер по стимулированию спроса на жилье, например, это может быть запуск интересных ипотечных программ или изменения по субсидированным ставкам. Скидки по ряду проектов в столице могут достигать 30-35%.

Как уточнил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев, часть застройщиков в стране сейчас перешли от номинальных маркетинговых скидок к реальным, они могут доходить до 20-25%, если клиент покупает квартиру без ипотеки или рассрочки. В части регионов РФ также есть компании, согласовывающие стоимость ниже рыночной в индивидуальном порядке.

По мнению главы «Циан.Аналитики» Алексея Попова, отечественные застройщики в мае–июне будут индексировать цены в корпусах, которые находятся в реализации. В один момент на рынок выводят мало новинок. Но для стимулирования спроса ряд девелоперов будут выпускать новостройки по ценам ниже рынка.