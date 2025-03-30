Россиянам рассказали об изменениях в семейной ипотеке с 1 апреля

Эксперт Ефимов: с 1 апреля в России вступают в силу изменения в семейной ипотеке

Руководитель юридического направления компании Yang Consult Дмитрий Ефимов в интервью РИА Новости рассказал, что с 1 апреля в России вступают в силу изменения в семейной ипотеке, которые предоставляют возможность приобретать жилье на вторичном рынке.

«Изменения <…> носят безусловно положительный, хоть и экспериментальный характер, и свидетельствуют о внимании российских властей к качеству жизни россиян», — сказал Ефимов.

Он предположил, что льготная программа продолжит корректироваться с учетом специфики российских регионов и ее результативности.

По словам эксперта, одним из ключевых изменений станет расширение сферы применения программы на вторичный рынок. Семейная ипотека станет доступна на «вторичке» в населенных пунктах, в которых строится не более двух домов.

При этом семейная ипотека не распространяется на вторичный рынок в Москве, Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях.

Ранее стало известно, что льготную ипотеку в России могут сделать доступной для семей с 1 ребенком до 18 лет. В настоящее время власти страны обсуждают расширение программы.