Льготную ипотеку в РФ могут сделать доступной для семей с 1 ребенком до 18 лет

Зампред комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Светлана Разворотнева рассказала, что власти обсуждают расширение программы льготной ипотеки для семей с одним ребенком до 18 лет. Сейчас возраст ограничен шестью годами, сообщает URA.RU .

Также ряд решений принят в поддержку застройщиков, однако их эффективность вызывает споры. По словам Разворотневой, сейчас правительство глубоко анализирует решения, чтобы не допускать «перекосов».

Она также напомнила о новой мере поддержки, которая вступает в силу с 1 апреля. Теперь в отдельных регионах России можно будет купить вторичное жилье с помощью ипотеки.

«Могут развиваться программы предоставления жилья в найм на условиях лизинга, когда арендная плата идет в зачет стоимости квартиры», — добавила Разворотнева.

В девелоперской компании «Главстрой Регионы» отметили, что сегодня улучшение жилищных условий для семей — это не вопрос желания, а вопрос доступности. В последние годы средняя площадь на человека в новостройках Москвы и Подмосковья росла, но это стало возможным только благодаря программе льготной ипотеки.