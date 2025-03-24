Недоступные квадратные метры: может помочь только льготная ипотека

«Главстрой Регионы»: рынок жилья в РФ очень зависим от субсидий

Сегодня улучшение жилищных условий для семей — это не вопрос желания, а вопрос доступности. В последние годы средняя площадь на человека в новостройках Москвы и Подмосковья росла, но это стало возможным только благодаря программе льготной ипотеки, сообщили РИАМО в девелоперской компании «Главстрой Регионы».

Приобретение трехкомнатных квартир происходило в первую очередь за счет семейной ипотеки — без нее многие семьи просто не смогли бы позволить себе расширение. Программа стала доминирующим каналом сделок на первичном рынке

Данные, полученные из проектов девелоперской компании «Главстрой Регионы», подтверждают данный тренд. Так, в 2019 году с использованием этой программы приобреталось всего 19% трехкомнатных квартир. Далее процент сделок демонстрировал устойчивый рост:

в 2020 году доля таких сделок выросла до 41%;

в 2022 году — до 65%;

в 2023 году — 70%;

в 2024 году уже 91% трехкомнатных квартир покупается с господдержкой;

в 2025 году уже 100% таких лотов приобретаются с помощью семейной ипотеки.

В реалиях высокой ключевой ставки, семейная ипотека остается практически единственным инструментом, который позволяет улучшить жилищные условия. Фактически, рынок жилья стал зависимым от субсидий: без государственных программ платежеспособный спрос оказался бы значительно ниже.

Средний бюджет покупки трехкомнатной квартиры за последний год увеличился на 11%, и этот рост только усиливает зависимость семей от льготных программ. Но что будет дальше? Если программа прекратит свое существование, российские семьи столкнутся с серьезными трудностями.

Анализ сделок показывает, что рост и уменьшение средней площади приобретенного жилья совпадает с периодами усиления или ослабления господдержки, отмечают в компании «Главстрой Регионы». В июле 2021 года программу расширили на семьи с одним ребенком, и в следующем году общая площадь приобретаемых трехкомнатных квартир увеличилась на 3% до 71,19 кв. м в сравнении с периодом, когда семейную ипотеку запустили. На фоне ужесточения условий получения программы, исчерпания лимитов, а также роста ключевой ставки общая площадь начала снижаться. В 2024 году она составила 69,13 кв. м, практически достигнув показателей 2019 года. Это доказывает, что без льготных программ семьи будут вынуждены выбирать меньшие квартиры, а в ряде случаев — вовсе откладывать покупку.