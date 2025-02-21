Россиянам рассказали, как получить достойную компенсацию при расселении

В 2024 году в России расселили 2,17 миллиона квадратных метров аварийного жилья, превысив запланированные показатели национального проекта. Однако процесс расставания с жильем зачастую вызывал недовольство собственников, которые считали компенсации заниженными, сообщает «ФедералПресс» .

Понимание различий между ветхим и аварийным жильем играет ключевую роль. Ветхое жилье требует капитального ремонта, но может оставаться обитаемым, тогда как аварийное жилье характеризуется повреждениями, угрожающими несущей способности здания.

По постановлению правительства, для признания дома аварийным необходимы серьезные повреждения конструкций, такие как деформация стен или фундамента. Важно также отметить, что признание аварийным не может зависеть от отсутствия некоторых удобств. Для проверки статуса здания можно обратиться к данным из ЕГРН на портале госуслуг.

Комплексное развитие территорий (КРТ) может охватывать как аварийные дома, так и другие объекты, включая небольшие участки и земли под индивидуальное строительство. Владельцы аварийного жилья в процессе расселения могут получить компенсацию в виде наличных или нового жилья, включающую рыночную стоимость, доли в общедомовом имуществе и земельном участке. Компенсация для собственников, приобретших жилье после его признания аварийным, ограничена фактической стоимостью покупки.

«Но смотрят „вторичку“, потому что жилье в аварийном состоянии. Эксперты берут несколько квартир в том же районе той же площади и оценивают критерии», — добавила практикующий юрист по земельным, градостроительным и иным гражданско-правовым вопросам Алена Краповницкая.

Чтобы оспорить предлагаемую компенсацию, необходимо заказать отчет об оценке рыночной стоимости и подать его в уполномоченный орган с соответствующим предложением о пересмотре суммы возмещения. Если орган примет решение об отказе, он обратится в суд, и собственник должен будет доказать нарушения в оценке.