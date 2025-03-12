Россиян предупредили о рисках при покупке жилья в рассрочку

В условиях, когда ставки по ипотеке стали почти недосягаемыми для многих россиян, на рынке появились альтернативные варианты. Один из них — рассрочка от застройщиков, но он может нести в себе финансовые риски для клиентов, сообщила РИАМО финансовый консультант, главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

«Непрозрачность условий. На первый взгляд рассрочка кажется выгодной альтернативой ипотеке. Но только вот за красивыми рекламными обещаниями могут скрываться подводные камни: скрытые комиссии, штрафы за просрочки, изменение графика платежей без согласования с покупателем. В результате человек, рассчитывающий на удобные выплаты, может оказаться в ситуации, когда долг станет для него просто неподъемным», — сказала Волкова.

Она предупредила, что могут быть кредитные риски застройщика. Когда человек покупает жилье в ипотеку, то его деньги должны храниться на эскроу-счетах. Однако если покупатель заключает договор напрямую с застройщиком, то средства не попадут под этот механизм защиты. А значит, остается риск, что у компании не хватит финансирования для завершения строительства. В случае банкротства застройщика покупатель может оказаться без квартиры и без денег.

«Отсутствие государственных гарантий. Ипотечные кредиты в России регулируются государством, а банки обязаны соблюдать жесткие требования к выдаче займов. Рассрочка же, оформленная через застройщика, зачастую не подпадает под такие строгие регулирования. Это означает, что в случае возникновения споров или финансовых проблем покупателю будет сложнее защитить свои права», — добавила специалист.

По ее словам, еще есть риск роста долговой нагрузки. В отличие от ипотеки информация о задолженности перед застройщиком не отражается в бюро кредитных историй. Это означает, что банки, оценивая платежеспособность заемщика, не смогут учитывать уже существующие обязательства. В итоге заемщик может получить дополнительные кредиты, не осознавая всей тяжести финансовой нагрузки.

Как рассказала эксперт, чтобы избежать рисков, следует обращать внимание на условия договора (наличие скрытых платежей и штрафных санкций), сравнить условия рассрочки с ипотекой (иногда стандартный ипотечный кредит может быть выгоднее за счет фиксированной ставки и более прозрачных условий), проверить репутацию застройщика (изучить отзывы, отчетность компании и ее опыт работы на рынке).

Еще она посоветовала оценить собственную финансовую нагрузку. Не следует брать на себя обязательства, которые могут стать тяжелым бременем.