Риск для инвесторов: названа доля застройщиков на Бали, работающих без разрешений

Большинство застройщиков на Бали реализуют свои проекты без разрешений. Эта ситуация повышает риски для инвесторов быть обманутыми недобросовестными девелоперами, сообщает «Коммерсант» .

Этим летом около 30 россиян потеряли деньги, вложившись в строительство вилл на острове Нуса-Пенида. Объективной статистики по количеству проблемных девелоперов нет, однако участники рынка оценивают этот показатель на уровне 50–70%.

Часто недвижимость строят на участках с ограниченным правовым статусом или вообще без разрешения на возведение. Зачастую мошенничество заключается в продаже лотов стройки на одну виллу сразу нескольким покупателям.

Минимизировать риски можно с помощью проверки всех прав. Обычно на это уйдет 2–3 недели и от 2 до 10 тыс. долларов. Агентство обходится инвестору в 3–5% от суммы сделки. Для сложных проверок — 7–10% от суммы.