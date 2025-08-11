Риск для инвесторов: названа доля застройщиков на Бали, работающих без разрешений
Большинство застройщиков на Бали реализуют свои проекты без разрешений. Эта ситуация повышает риски для инвесторов быть обманутыми недобросовестными девелоперами, сообщает «Коммерсант».
Этим летом около 30 россиян потеряли деньги, вложившись в строительство вилл на острове Нуса-Пенида. Объективной статистики по количеству проблемных девелоперов нет, однако участники рынка оценивают этот показатель на уровне 50–70%.
Часто недвижимость строят на участках с ограниченным правовым статусом или вообще без разрешения на возведение. Зачастую мошенничество заключается в продаже лотов стройки на одну виллу сразу нескольким покупателям.
Минимизировать риски можно с помощью проверки всех прав. Обычно на это уйдет 2–3 недели и от 2 до 10 тыс. долларов. Агентство обходится инвестору в 3–5% от суммы сделки. Для сложных проверок — 7–10% от суммы.