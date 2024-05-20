Риелтор: выкуп нераспроданного жилья в КНР может быть невыгоден застройщикам

Правительство Китая выкупает недвижимость у застройщиков с большим дисконтом, по сниженным ценам, что не означает выгоду для застройщиков, которые вложили в строительство домов определенный процент прибыли и хотят на этом заработать, отметил в беседе с РИАМО руководитель агентства недвижимости «Vysotsky Estate Фили-Можайский», финансовый консультант Сергей Макаров.

Ранее правительство и Центробанк Китая объявили о крупнейшей программе поддержки рынка недвижимости, находящегося в фазе стагнации. Речь идет о прямых и непрямых вливаниях в низколиквидную жилую недвижимость, включая выкуп домов под социальное жилье и снижение требований по ипотеке.

«Выкуп низколиквидного жилья государством однозначно выгоден для покупателей, но он должен устраивать и застройщиков. Они не захотят продавать нераспроданные лоты задешево», — подчеркнул Макаров.

Он считает, что для России практика выкупа недвижимости государством для обеспечения жильем бюджетников, у которых относительно небольшие зарплаты и ограниченные возможности приобретения жилья, была бы большим благом.

«Если какая-нибудь госкорпорация строила бы жилье для данных категорий граждан, частично реализовывало его на торгах, а частично предоставляло бы бюджетникам, получившим определенный трудовой стаж, чтобы претендовать на покупку квартиры по льготной ставке, то таким образом можно было бы решить проблему жилья для многих работающих людей», — уверен Макаров.