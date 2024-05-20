Власти КНР сообщили о крупнейшей программе поддержки рынка недвижимости

Прямые и непрямые вложения в низколиквидную жилую недвижимость, в том числе в четырех крупнейших городах КНР, должны быть на уровне десятков миллиардов долларов, в том числе выкуп жилья под социальное жилье и снижение требований по ипотеке.

От программы ожидают прекращение падения цен, а также поддержку роста ВВП КНР.

Основные решения по поддержке рынка приняли на заседании Политбюро ЦК КПК 30 апреля, итоги которого пока не разместили.

Народный банк Китая сообщил об изменениях в регулировании части операций на рынках жилой недвижимости, куда входят условия поддержки им ипотечных программ ведущих китайских госбанков.

Центробанк КНР выделит 42 млрд долларов на программу поддержки кредитования госбанками Китая местных правительств на цели выкупа жилой недвижимости у застройщиков под социальное жилье. На данный момент известно о снижении нормативного стартового взноса по жилой ипотеке во всей КНР с 20% до 15%.