Риелтор спрогнозировал рост продаж жилья в августе после резкого падения в июле

Продажи первичной недвижимости в России восстановятся в августе после резкого падения в июле, вызванного отменой льготной ипотеки с господдержкой и пересмотром семейной и ИТ-ипотек, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Ранее сервис Dataflat зафиксировал падение продаж московских новостроек на 40% в июле по сравнению с июнем. Сильнее всего продажи строящегося жилья упали в новостройках Подмосковья — на 50%.

«В первую декаду июля на рынке первичного жилья вообще не было льготных кредитных программ: ипотеку с господдержкой отменили, ИТ-ипотека была на стопе, а семейную перезапустили только 10 июля. Две трети месяца была только семейная ипотека, а во второй половине июля было принято решение продлить ИТ-ипотеку. Так что падение продаж было ожидаемо. Рынок и так просел максимально, так что в августе будет рост продаж недвижимости», — уверен Чурилов.

Эксперт допускает, что часть спроса на первичное жилье переместится из Москвы в Подмосковье, но не во все городские округа региона, а лишь в города-спутники столицы с развитой транспортной инфраструктурой.