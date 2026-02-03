Риелтор: рынок элитного загородного жилья в Подмосковье «перегрелся»

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев сообщил РИАМО, что на рынке дорогостоящего загородного жилья Подмосковья сегодня продается много объектов при падении реального спроса на них.

Апрелев отметил, что с февраля 2025 года на рынке загородной недвижимости «полный обвал». Реальные покупки сократились в 5 раз, а в некоторых регионах в 10 раз. Разница особенно бросается в глаза, если сравнивать эти цифры с временами пандемии коронавируса.

«На рынке высокого ценового сегмента существенно снижается спрос. Я думаю, что, вероятно, будет затоваривание, которое, в принципе, уже наблюдается. Сейчас серьезно нарастает объем строительства. В пять раз примерно увеличилось количество объектов, которые в высоком ценовом сегменте вывели на рынок в 2025 году по отношению к 2024 году», — объяснил Апрелев.

Он уточнил, что таким образом объем предложения на рынке существенно растет, а срок экспозиции продолжает увеличиваться.

Апрелев добавил, что в дальнейшем коррекции цен не избежать, так как рынок элитного загородного жилья можно охарактеризовать как перегретый.

