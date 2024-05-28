Риелтор рассказала о последствиях аренды квартиры для незаконных мигрантов

При аренде квартиры иностранными гражданами несоблюдение миграционного законодательства грозит более суровым наказанием, вплоть до ареста или депортации, сообщила РИАМО генеральный директор компании «ТСН Недвижимость», вице-президент «Гильдии риелторов Московской области» Татьяна Рачкова.

«К дополнительным рискам при аренде жилья должны быть готовы жители других регионов России и иностранцы. Жесткие требования касаются иностранных граждан, которые приезжают в российские города в поисках постоянной работы. Для них несоблюдение миграционного законодательства грозит более суровым наказанием, вплоть до ареста, депортации и запрета въезда в страну на определенный срок», — рассказала Рачкова.

Она отметила, что представители данной категории арендаторов совершенно напрасно не задумываются о соблюдении миграционного законодательства.

«Согласно ему, россиянин, переехавший на постоянное проживание в другой регион, обязан в течение 90 дней встать на учет по месту временного пребывания и оформить временную регистрацию. Для ее получения необходимо встать на учет в органы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России через МФЦ либо портал „Госуслуги“» — информировала специалист.

Рачкова разъяснила, если человек переезжает в Москву даже из соседней Тулы и планирует постоянно проживать в столице, то он должен стремиться к тому, чтобы собственник, готовый сдать ему жилье, был согласен предоставить еще и временную регистрацию по месту пребывания.

«В противном случае он будет считаться проживающим в квартире на незаконных основаниях и при возникновении каких-либо спорных ситуаций, несмотря на наличие договора найма и выполнения всех условий аренды, не сможет доказать право на пользование данной недвижимостью», — отметила риелтор.