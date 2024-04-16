Риелтор раскрыл, как завершение льготных программ повлияет на цены на жилье

После свертывания ИТ-ипотеки и программы с господдержкой под 8% жилье в России подешевеет до 10%, заявил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

При этом в Московском регионе коррекция цен будет наименьшей, поскольку ипотека под 8% в Москве и области уже не работает, отметил риелтор.

Ранее директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев сообщил, что министерство поддерживает завершение всех программ льготной ипотеки, кроме семейной, в ранее обозначенные сроки: программа с господдержкой под 8% действует до 1 июля 2024 года, а ИТ-ипотека — до конца года. По предложению президента Владимира Путина продлить до 2030 года планируют только семейную ипотеку.

«Самая популярная льготная жилищная программа сейчас — это семейная ипотека, а доля ИТ-ипотеки в общем количестве выдач небольшая. Кто из айтишников хотел, тот уже оформил льготный кредит, а тех, кто уехал за границу, эта программа в России не удержала. Очевидно, что решение Минфина продиктовано стремлением сэкономить бюджетные средства. Центробанк и Минфин хотят, чтобы жилье подешевело, хотя застройщики с этим не согласны», — прокомментировал Чурилов.

По его словам, сильного снижения цен на жилье не произойдет — скорее, застройщики станут больше предлагать траншевую и субсидированную ипотеку, а также рассрочку, чтобы стимулировать продажи.

«Для крупных застройщиков, у которых есть запас прочности, корректировка цен в сторону снижения не станет проблемой, но она ударит по кошельку тех девелоперов, которые строят небольшое количество домов и работают на пределе своей маржинальности, однако к их банкротству это не приведет», — считает эксперт.

По его мнению, наблюдаемое с 2023 года падение продаж вторичного жилья также скажется на совокупности провалов всех ипотечных выдач в России.