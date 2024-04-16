Минфин РФ выступил за завершение льготной IT-ипотеки в 2024 году

Директор департамента финполитики Минфина РФ Алексей Яковлев заявил, что в ведомстве полностью поддержали решение о завершении всех льготных ипотечных программ в запланированные для этого сроки, сообщает газета «Известия» .

Речь идет в том числе об ипотеке для IT-специалистов под 5%. Исключение — лишь семейная ипотека, которую продлили до 2030 года. Срок окончания программы IT-ипотеки — конец 2024 года, госпрограммы на новостройки под 8% — июнь текущего года.

Продлевать льготную программу на новостройки даже по определенным категориям не намерены, отметил Яковлев. По его словам, она выполнила свою главную функцию — поддержала людей и стройотрасль.

В данный момент в России свыше 90% кредитов на жилье в новостройках выдают по льготным условиям. В планах — сократить эту долю до 25%.

Разрыв в цене между «первичкой» и «вторичкой» на фоне действия льготных ипотечных программ увеличился до 40%. По словам экспертов, сворачивание этих программ, кроме семейной, позволит скорректировать цены на жилье за счет снижения спроса.