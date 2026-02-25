Риелтор Юсова: Киркоров будет долго продавать квартиру, где жил с Пугачевой

Риелтор Юлия Юсова сообщила, что продажа квартиры российского певца Филиппа Киркорова в Москве, оцененной в 240 миллионов рублей, вероятно, займет продолжительное время, пишет Газета.ru .

Певец принял решение выставить на продажу пустующую жилплощадь, ранее принадлежавшую ему и певице Алле Пугачевой, чтобы компенсировать существенные затраты на подготовку своего масштабного шоу в феврале.

Однако, по мнению риелтора, на рынке элитной недвижимости возврат вложенных средств редко происходит быстро, поскольку подобные объекты могут долго «висеть» на рынке.

«240 млн — это примерно 1,1-1,2 млн за квадратный метр. Для ЦАО, для клубного дома, для премиального сегмента — это не космос, это верхний, но рыночный диапазон для качественной вторички в подобной локации. Вопрос не в том, дорого ли это, вопрос, за сколько реально купят. Элитная недвижимость не продается быстро, здесь нет импульсивных покупателей. Люди с таким бюджетом выбирают долго, сравнивают, смотрят альтернативы, анализируют не только метры, но и ликвидность в будущем. Средний срок экспозиции в премиуме — от 6 до 12 месяцев, а если еще и интерьер слишком „под владельца“, то срок может растянуться до года-полутора», — заявила Юсова.

Риелтор добавила, что оформление квартиры Киркорова отличается яркостью, тогда как большим спросом пользуются более универсальные решения. Кроме того, по ее словам, известность владельца не оказывает существенного влияния на стоимость или скорость продажи.

По мнению специалиста, фактическая цена в результате переговоров может оказаться на 5-15% ниже первоначально заявленной. Это обычная практика для дорогостоящей недвижимости.

Ранее сообщалось, что Киркоров намерен подать в суд на Telegram-канал за распространение ложной информации о том, что у него имеются большие долги за жилищно-коммунальные услуги.

