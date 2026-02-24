Киркоров собирается судиться с Telegram-каналом, обвинившем его в долгах за ЖКУ

Пресс-секретарь народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла информацию о долгах артиста за коммунальные услуги и заявила о подготовке иска в суд, сообщает «Абзац» .

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Киркоров якобы с 2025 года не оплачивает ЖКУ в элитных квартирах в Москве общей стоимостью более миллиарда рублей. По их данным, сумма долга составляет около 500 тысяч рублей.

«Это клевета. Никаких задолженностей у Филиппа Бедросовича нет и быть не может. Сейчас мы рассматриваем вопрос о подготовке и подаче встречного иска в суд по факту распространения заведомо ложной информации», — сказала Екатерина Успенская.

Ранее певца оштрафовали на 112 рублей за перекрытие пляжа у дома в Подмосковье. Решение вынесло региональное Минэкологии.

Спор вокруг береговой полосы на Мякининском острове продолжался с 2014 года. После покупки участка Киркоров построил дом, SPA-комплекс и теннисный корт, установив забор. Росприроднадзор требовал обеспечить свободный доступ к воде, однако поп-король оставил просьбу без ответа.

